Про те, чи варто на польсько-українському кордоні споруджувати паркан, в інтерв'ю виданню розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця.
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Поки немає потреби у стіні на кордоні Польщі й України
Надзвичайно активною є співпраця на рівні прикордонних відомств обох країн, і питання про масову нелегальну міграцію з України до Польщі не перебуває на порядку денному,
– зазначив Дещиця.
За словами посла, в Україні достатньо можливостей, аби запобігти нелегальній міграції. Тому потреби в будівництві такого загородження поки що немає.
Заяви Варшави про можливу стіну на кордоні з Україною
Нещодавно лідер партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Варшава не виключає можливості спорудження високого загородження не лише на польсько-білоруському кордоні, а й також на межі з Україною.
Стіна на польсько-білоруському кордоні: що відомо
- Аби зупинити потік нелегальних мігрантів, Польща вирішила відгородитися парканом від Білорусі.
- До середини 2022 року Варшава планує збудувати на кордоні захисну стіну висотою 5,5 метра і довжиною понад 180 кілометрів.
- Вартість будівництва становитиме 1,6 мільярда злотих, тобто приблизно 350 мільйонів євро.
- Роботи стартували ще у серпні 2021 року. Тоді почали будувати бар'єр з колючим дротом. План влади передбачає будівництво стіни, встановлення камер та датчиків.
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