Польща поки не має потреби відгороджуватись "стіною" від України, – Дещиця

Андрій Дещиця вважає, що наразі немає потреби у будівництві загородження на кордоні Польщі та України. Зокрема, такої стіни, яку Варшава планує збудувати на кордоні з Білоруссю.

Про те, чи варто на польсько-українському кордоні споруджувати паркан, в інтерв'ю виданню розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця.

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Поки немає потреби у стіні на кордоні Польщі й України

Надзвичайно активною є співпраця на рівні прикордонних відомств обох країн, і питання про масову нелегальну міграцію з України до Польщі не перебуває на порядку денному,

– зазначив Дещиця.

За словами посла, в Україні достатньо можливостей, аби запобігти нелегальній міграції. Тому потреби в будівництві такого загородження поки що немає.

Заяви Варшави про можливу стіну на кордоні з Україною

Нещодавно лідер партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Варшава не виключає можливості спорудження високого загородження не лише на польсько-білоруському кордоні, а й також на межі з Україною.

Стіна на польсько-білоруському кордоні: що відомо

Аби зупинити потік нелегальних мігрантів, Польща вирішила відгородитися парканом від Білорусі.

До середини 2022 року Варшава планує збудувати на кордоні захисну стіну висотою 5,5 метра і довжиною понад 180 кілометрів.

Вартість будівництва становитиме 1,6 мільярда злотих, тобто приблизно 350 мільйонів євро.

Роботи стартували ще у серпні 2021 року. Тоді почали будувати бар'єр з колючим дротом. План влади передбачає будівництво стіни, встановлення камер та датчиків.

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