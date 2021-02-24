Польща посилила карантин і змінила правила в'їзду для іноземців

24 лютого 2021 , 18:51
Читать новость на русском

Через стрімке поширення коронавірусу у середу, 24 лютого, Польща посилила карантин. Окрім того, країна змінила правила в'їзду для іноземців.

Джерело:

Rzeczpospolitej

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що Вармінсько-Мазурському воєводстві карантин посилять щонайменше на 14 днів.

Актуально Польща може ввести обмеження на кордонах: з якими країнами

Учні 1 – 3 класів повернуться до дистанційного навчання.

Якщо показники будуть сповільнюватися, ми зможемо говорити про повернення дітей в школу через тиждень. Пробні іспити, ймовірно, будуть відкладені,
– заявив Недзельський.

Що закриють у країні

Окрім того, у Польщі закриють низку закладів. Зокрема:

  • торгові центри;
  • готелі;
  • кінотеатри;
  • театри;
  • басейни;
  • музеї.

Що відбувається з COVID-19 у Польщі