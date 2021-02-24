Польща посилила карантин і змінила правила в'їзду для іноземців

Через стрімке поширення коронавірусу у середу, 24 лютого, Польща посилила карантин. Окрім того, країна змінила правила в'їзду для іноземців.
Джерело:Rzeczpospolitej
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що Вармінсько-Мазурському воєводстві карантин посилять щонайменше на 14 днів.
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Учні 1 – 3 класів повернуться до дистанційного навчання.
Якщо показники будуть сповільнюватися, ми зможемо говорити про повернення дітей в школу через тиждень. Пробні іспити, ймовірно, будуть відкладені,
– заявив Недзельський.
Що закриють у країні
Окрім того, у Польщі закриють низку закладів. Зокрема:
- торгові центри;
- готелі;
- кінотеатри;
- театри;
- басейни;
- музеї.
Що відбувається з COVID-19 у Польщі
- 19 лютого Адам Недзельський заявив, що у Польщі почалася третя хвиля коронавірусу.
- Окрім того, у країні зафіксували перший випадок "південноафриканського" штаму коронавірусу.
- Тим часом польська компанія ML System розробила спосіб моментального тестування на коронавірусу.