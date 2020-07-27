У першому півріччі 2020 року Польща видала українцям 270 тисяч 360 віз. Це на 44,2% менше, ніж за перші пів року 2019 року.

За першу половину минулого року Польща видала українцям 484 тисячі 377 віз, розповіло МЗС Польщі у відповідь на запит Укрінформу.

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Всього за першу половину 2020 року Польща видала 269 тисяч 875 віз типу D. Це довгострокові візи, які дають можливість перебувати лише на території тієї країни, яка їх видає. Цей показник є на 44% меншим, ніж минулого року.

Крім того, українці за цей період отримали 485 шенгенських віз типу C. Це одразу на 77% менше, ніж було за аналогічний період минулого року – 2 тисячі 112.

Таке різке падіння видачі віз пояснюють пандемією коронавірусу. Зокрема, через карантин в Україні були закриті польські консульства й візові центри в Україні.