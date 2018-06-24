Польща – Колумбія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Переможець матчу між збірними Польщі та Колумбії зберігав шанси на вихід у плей-оф Чемпіонату світу. Команда, яка програла, вилітала з турніру. Першими забили колумбійці.

Забив гол за колумбійців Єррі Міна. Після розіграшу кутового м'яч потрапив до Хамеса Родрігеса, який зробив легкий навіс на партнера. Той пробив головою, випередивши Войцеха Щенсни, який дещо запізнився на виході з лінії воріт.

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Гол Єррі Міни у ворота збірної Польщі

Другий гол у ворота поляків забив Рамадель Фалькао. Капітан "лос кафетерос" зовнішньою стороною стопи зуміє пробити у дальній кут воріт Щенсни. До цього захисники не встигатимуть за переміщенням по полі форварда, якого в ключовий момент залишать без опіки поблизу штрафного майданчика, де він зуміє уникнути офсайду. Отримавши м'яч, він проб'є у дальній кут воріт.

Гол Фалькао у ворота збірної Польщі

Третій гол авторства Куардадо. Поляки невдало вкинули аут на половині поля суперників, і після перехоплення та проходу по флангу, пройшов пас в центр поля, де набігав півзахисник. Куардадо підхопив м'яч та довів його до штрафного майданчика суперників, де пробив у кут воріт Щенсни.

Гол Куардадо