Польща масштабно відзначає 100-річчя відновлення незалежності: яскраві фото

11 листопада у столиці Польщі Варшаві відбувся масштабний марш до 100 річниці з часу відновлення країною незалежності.

Велелюдний марш пройшов під гаслом "Для тебе, Польще".

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У ньому взяли участь керівники держави, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда, інформує "Польське радіо".



Президент Польщі Анджей Дуда взяв участь у марші з нагоди 100-річчя відновлення незалежності

У колоні, яка пройшла центральними вулицями Варшави, були також представники ветеранів, польського війська та націоналістичних організацій.

Кілька тисяч простих поляків з національними прапорами в руках також долучились до масштабного дійства.



Польща масштабно відзначає 100-річчя відновлення незалежності//Getty images

У марші також були помічені представники ультраправих італійської організації Forza Nuova.

Italian neo-fascists Forza Nuova are attending the march, as they have in the past.



This is the same march the Polish president and government are cooperating with #MarszNiepodleglosci pic.twitter.com/xyvWjvP0a0 — Notes from Poland (@notesfrompoland) 11 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 4 листопада польські футбольні фанати на Личаківському кладовищі у Львові відзначали 100-річчя боротьби поляків проти ЗУНР: понад 10 осіб із фаєрами розгорнули великий біло-червоний транспарант з текстом "Орлята львівські, 100 років – це гасло польську відвагу прославляє. Сілезія віддає шану для Львова, духовного міста Вроцлава".