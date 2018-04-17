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Польща може спростити процедуру працевлаштування для українських медиків

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У Польщі дефіцит медиків
У Польщі дефіцит медиків / Фото з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров’я Польщі роздумує над спрощенням процедури працевлаштування медиків-іноземців, зокрема і українців.

Про це пише Rzeczpospolita.

Уряд країни має намір ініціювати введення змін до закону про вищу освіту. Зокрема спростити процедуру підтвердження диплому про вищу медичну освіту.

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Наразі лікарі – не громадяни ЄС проходять у Польщі складну процедуру підтвердження диплому про вищу освіту, а молодші спеціалісти узагалі позбавлені такого права.

Проте попри спрощення серед вимог до медиків залишиться вільне володіння польською мовою.

На такі кроки Польща іде через гостру нестачу медиків.

Теги: Новини України Новини Польщі Медицина
Джерело: 24 Канал
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