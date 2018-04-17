Польща може спростити процедуру працевлаштування для українських медиків
Міністерство охорони здоров’я Польщі роздумує над спрощенням процедури працевлаштування медиків-іноземців, зокрема і українців.
Про це пише Rzeczpospolita.
Уряд країни має намір ініціювати введення змін до закону про вищу освіту. Зокрема спростити процедуру підтвердження диплому про вищу медичну освіту.
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Наразі лікарі – не громадяни ЄС проходять у Польщі складну процедуру підтвердження диплому про вищу освіту, а молодші спеціалісти узагалі позбавлені такого права.
Проте попри спрощення серед вимог до медиків залишиться вільне володіння польською мовою.
На такі кроки Польща іде через гостру нестачу медиків.
Джерело: 24 Канал
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