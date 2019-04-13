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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Польща не допустила у свої води російське судно через курсантів з Криму

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      Російський вітрильник "Седов"
      Російський вітрильник "Седов" / wikipedia.org

      Російський вітрильник "Седов" не має права заходити до територіальних вод Польщі – таке рішення прийняв прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

      Причиною цього рішення польської влади стала присутність на борту "Седова" понад 70 курсантів так званого "Керченського державного морського технологічного університету", розташованого в анексованому Росією Криму. Про це повідомило Polskie Radio.

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      До слова, раніше Естонія так само заборонила вітрильнику заходити до своїх територіальних вод. "Сєдов" змушений був узяти курс на польське місто Гдиня. Та тепер не зможе зайти і туди. Що Естонія, що Польща не бажають дозволяти судну швартуватися у своїх портах, адже це було б порушенням політики невизнання незаконності приєднання Криму до Росії.

      Що відомо про вітрильник "Седов"? Це судно збудували німці у 1921 році на верфі в Кілі. Після Другої світової війни воно перейшло у власність СРСР як частина військових репарацій Німеччини. Корабель 117 метрів завдовжки і 15 метрів завширшки і є найбільшим навчальним судном у світі. У свій ювілейний сотий круїз "Седов" відплив 6 квітня з порту Світлий під Калінінградом.

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      Теги: Новини Росії Новини Польщі Естонія Анексія Криму
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