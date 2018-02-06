Польща, прийнявши "антибандерівський" закон, вирішила копіювати дії Росії, – історик Олександр Зінченко

Як вивчати історичні факти та події, якщо науковцям може загрожувати навіть кримінальна відповідальність за "заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків". Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів історик та заступник головного редактора "Історичної правди" Олександр Зінченко.

Про те, чим саме загрожує Україні закон про заброну "бандеризму" в Польщі

– Насправді, треба розуміти що цей закон становить загрозу для всіх українців. Польща, на жаль пішла шляхом Російської Федерації. Нещодавно подібні зміни до російського Кримінального кодексу були внесені Держдумою. Сама ідея криміналізувати іншу думку: що хтось має говорити так, як треба, під загрозою кримінального покарання вбиває демократію. В цій ситуації ми бачимо що Польща по-троху йде шляхом Росії. Саме цей факт становить величезну загрозу для всієї України.

Така позиція Польщі загрожує великими небезпеками для всіх українців, не залежно від того чи ти вдягаєш футболку з тризубом і кричиш "Герой – Бандера", чи не кричиш цього. Такі дії польського уряду небезпечні для поняття демократії.

Про прогалини в польському законі

– Наступна проблема цього закону в тому що він написаний вкрай неконкретно та точно не визначає терміни. Сьогодні, коли Анджей Дуда виступав та виправдовувався перед тим, як підписати цей закон, він пояснював чому він спрямовує його до Конституційного суду. Він хоче, аби в законі було чітко пояснено, в яких випадках наступає адміністративна відповідальність і коли будуть лише штрафувати "порушників", а коли їх притягатимуть до кримінальної відповідальності.

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– В одному із пунктів цього закону також прописано, що він, нібито, не застосовується до наукової та артистичної діяльності. Проте виникає питання чи це стосується видавничої та журналістської діяльності. Така позиція з одного боку порушує загальну Європейську хартію прав людини, оскільки всі люди рівні. Таким чином виходить, що науковці та художники повинні бути рівніші за інших.

Як підписання закону в Польщі вплине на вивчення української історії та чи доведеться українцям утриматись від поїздок до сусідньої держави – дивіться в інтерв'ю з Олександром Зінченком.