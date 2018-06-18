Польща – Сенегал: анонс матчу Чемпіонату світу 2018

Збірні Польщі та Сенегалу потрапили в одну групу на Чемпіонаті світу без яскраво вираженого лідера. Відтак очна зустріч між ними – це, фактично, боротьба за вихід у плей-оф.

Букмекери перевагу у цьому матчі віддають команді Адама Навалки. Головний фактор – Роберт Левандовскі попереду. Поляк забив 16 голів у відборі, провів доволі потужний сезон у мюнхенській "Баварії". Відтак головні сподівання "кадра" покладає саме на нього. Хоча у нього є доволі потужна підтримка – Аркадіуш Мілік, Лукаш Теодорчик, Пьотр Зелінскі. Міг у цьому списку бути і гравець київського "Динамо" Томаш Кендзьора, але його в останній момент не взяли на Чемпіонат світу.

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У Сенегалу є чим відповісти на це. В першу чергу це вінгер "Ліверпуля" Садьо Мане. Не слід забувати, що сенегалець відзначився десятьма голами у Лізі чемпіонів, а його команда дійшла до фіналу. При тому, як вже зазначалося. Збірна Польщі багато забиває, але й чимало пропускає. Лише в останньому матчі поляки не пропустили у свої ворота, розгромивши Литву 4:0. Натомість у 2018 році пропустила від Чилі, Південної Кореї та Нігерії. А у відборі зберегла свої ворота неприступними у двох матчах – вдома проти Казахстану та на виїзді проти Румунії. Відтак свій шанс як забити, так і виграти цей матч, африканська збірна може отримати.

Варто зазначити, що Польща та Сенегал виступають у групі з Колумбією та Японією. За відсутності явно вираженого фаворита, переможець матчу може в подальшому претендувати на вихід з групи.

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