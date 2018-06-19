Сенегал переміг Польщу завдяки автоголу та курйозному взяттю воріт

Збірна Сенегалу здобула дещо неочікувану перемогу на Чемпіонаті світу над збірною Польщі. Сприяли цьому помилки польської збірної у захисті.

У групі H напередодні вже сталася сенсація, коли Японія неочікувано обіграла збірну Колумбії. Польща та Сенегал у цьому квартеті були другими у переліку на вихід з групи. Відтак перемога у цьому матчі збільшувала шанси на плей-оф. І на думку букмекерів, більше шансів було у збірної Польщі.

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Гра показала, що Сенегал теж готовий до протистояння зі збірною Польщі. Команди обмінялися моментами, однак без забитих голів. Африканська збірна знайшла що протиставити головній атакувальній одиниці збірної Польщі – Роберту Левандовскі. Форвард "Баварії" у цьому матчі засвітився лише один раз, коли у другому таймі обікрав захисників Сенегалу та мав можливість вийти сам на сам на ворота суперників. Однак його збив Сане, за що отримав жовту картку. Після цього Левандовскі виконував штрафний, але його удар у кут воріт у ефектному стрибку відбив Н'Діайє.

Коли це сталося, збірна Польща вже програвала 0:1. Гол поляки пропустили незадовго до перерви. Лукас Піщек програв боротьбу неподалік свого штрафного майданчика Мбайє Ньянгу, який віддав пас на Садьо Мане. Останній ж відпасував на Ідрісса Гуйє, який вирішив пробивати по воротах. Його удар не був надто складний для Войцеха Щесни. Однак м’яч зачепив ногу Тьягу Ціонека і влетів у ворота повз голкіпера.

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У другому таймі Ньянг сам заб’є у ворота збірної Польщі. "Асистуватиме" йому в цьому моменті Гжегож Крихов’як. Поляк невдало віддасть сильний пас верхом на свого голкіпера, не помітивши, що там перебував Ньянг. Сенегалець сповна скористається моментом і вискочить на ворота поляків. Щесни, який покине рамку воріт, не зуміє перехопити м’яч за межами штрафного майданчика. Гол буде забито вже у порожні ворота.

Скоротити відставання та повернути інтригу у матч поляки зуміють вже наприкінці гри. На 86 хвилині головний антигерой Крихов’як замкне головою навіс зі штрафного, пробивши в протихід воротарю. Гол зарахують не одразу. Суддя буде очікувати рішення, чи не було в цьому моменті офсайду. І лише згодом зарахує його.

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Більше команди в цьому матчі не забивали. Поляки, як і колумбійці, свій перший матч у групі програли. Саме ці збірні зіграють між собою у наступному матчі 23 червня.

Польща – Сенегал 1:2

Голи: Крихов’як, 86 – Ціонек, 38 (авт), Ньянг, 60