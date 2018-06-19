Польща – Сенегал: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірна Польщі та Сенегалу на Чемпіонаті світу грали 19 червня. Вийти вперед першими вдалося африканській збірній.

Гол було забито на 38 хвилині. Під час атаки Піщек програв боротьбу Ньянгу неподалік власних воріт, останній віддав пас на Мане, і аж вже той на Гуйє. Півзахисник пробивав по воротах, і Щесни реагував на цей постріл. Але неочікувано м'яч потарпив у ногу Ціонеку і влетів повз голкіпера у ворота.

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Автогол у ворота збірної Польщі

Зрівняти рахунок збірна Польщі могла у другому таймі. Левандовскі потужно пробивав зі штранфого, але воротар збірної Сенегалу у стрибку дістав м'яч.

Удар Левандовскі зі штрафного

Другий гол у ворота збірної Польщі вийшов дещо курйозним. Хоча не для поляків. "Перекидання" м'яча з однієї половини поля на другу призвела до того. що Крихов'як невдало скинув м'яч. Пас був настільки сильний, що він перелетів найближчого до воротаря захисника, але до самого голкіпера не долітав. Таким "подарунком" скористався Ньянг, який випередив польского захисника. Щесни запізнився з виходом, і сенегалець прокинув м'яч повз воротаря за межами штрафного майданчика. Тож гол він вже забивав у порожні ворота.

Другий гол у ворота збірної Польщі