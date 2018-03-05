Польща створює новий вид військ для боротьби з російською загрозою, – The National Interest

Для протидії формам ведення "гібридної війни" Росією Польща створює новий вид збройних формувань – військ територіальної оборони.

Про це пише The National Interest.

Про війська територіальної оборони заговорили ще у грудні 2015 року, після того, як партія "Право і справедливість", а також праві сили Польщі назвали Росію однією з основних загроз національній безпеці для своєї країни, посилаючись на авіакатастрофу під Смоленськом, а також на події в Україні та в країнах Прибалтики, йдеться у статті.

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Наразі у військах територіальної оборони задіяні близько семи тисяч осіб, але до 2019 року склад повинен розширитися до 50 тисяч бійців.

Як зазначається, окрім захисту ключової інфраструктури і здійснення додаткової безпеки військових об'єктів очікується, що війська територіальної оборони протидіятимуть кампаніям з дезінформації і кібероперацій, підтримуватимуть патріотичні ідеали, а також допомагатимуть наводити порядок в умовах кризи та воєнного стану. Ці формування також повинні охороняти зони прибуття союзних військ у Польщу.