Польща ухвалила закон про заборону "бандерівської ідеології": гостра реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України відреагувало на проект закону, який 26 січня ухвалили у польському Сеймі, про заборону у країні ідеології українських націоналістів.

26 січня Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів. За відповідний проект закону партії Kukiz'15 віддали свої голоси 279 із 450 польських депутатів.

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У МЗС України відреагували на ухвалення польським Сеймом цього неоднозначного законопроекту.

Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване фактом ухвалення 26 січня 2018 року Сеймом Республіки Польща законопроекту "Про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з переслідування злочинів проти польського народу і деяких інших законів",

– йдеться у коментарі, який з’явився на сайті зовнішньополітичного відомства України ввечері у п’ятницю.

У МЗС України висловили жаль з приводу того, що "українська тематика вкотре використовується у внутрішній політиці в Польщі, а трагічні сторінки спільного історичного минулого продовжують політизуватися".

"Категорично не сприймаємо чергову спробу нав’язати однобічне трактування історичних подій, у тому числі некоректного використання в офіційному документі Республіки Польща назви частини території сучасної України", – йдеться у коментарі.

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У Клімкіна вважають за потрібне нагадати авторам проекту цього законодавчого акта, "що українці, як і поляки, зазнали надзвичайно великих страждань від тоталітарних режимів в роки Другої світової війни, а також самовіддано боролися за свободу своєї Батьківщини".

У цьому контексті надзвичайну стурбованість викликає намір зобразити українців виключно як "злочинних націоналістів" та "колаборантів третього рейху".

В МЗС наголосили, що розраховують, що польський Сенат, який має незабаром розглянути цей скандальний законопроект, виявить політичну мудрість.