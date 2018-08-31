Польща закликає Росію припинити нелегальні арешти у Криму
Польща занепокоєна порушенням Росією прав людини в анексованому Криму та нелегальними арештами.
Про це йдеться в повідомленні посольства Республіки Польща в Україні, оприлюдненому в Twitter.
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30 серпня – це Міжнародний день пам’яті осіб, які зникли. Ми подумки єднаємося з усіма, чия доля залишається невідомою з приводу російської агресії на Донбасі,
– йдеться в повідомленні посольства.
Поляки зазначають, що сім’ї мають знати правду про те, що трапилось з їхніми близькими.
"Ми поділяємо стурбованість у зв’язку з порушенням Росією прав людини в окупованому Криму. Росія повинна припинити нелегальні арешти, тортури і звільнити політичних в’язнів", – повідомляють у посольстві.
Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала звернення до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з проханням поінформувати її про стан здоров'я українських політв'язнів.