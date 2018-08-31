Польща закликає Росію припинити нелегальні арешти у Криму

Польща занепокоєна порушенням Росією прав людини в анексованому Криму та нелегальними арештами.

Про це йдеться в повідомленні посольства Республіки Польща в Україні, оприлюдненому в Twitter.

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30 серпня – це Міжнародний день пам’яті осіб, які зникли. Ми подумки єднаємося з усіма, чия доля залишається невідомою з приводу російської агресії на Донбасі,

– йдеться в повідомленні посольства.

Поляки зазначають, що сім’ї мають знати правду про те, що трапилось з їхніми близькими.

30 серпня - це Міжнародний день пам`яті осіб, які зникли. Ми подумки єднаємося з усіма, чия доля залишається невідомою з приводу російської агресії на Донбасі. Рідні і близькі потребують знати правду. pic.twitter.com/UrgiGN56xq — PLinUkraine (@PLinUkraine) 31 серпня 2018 р.

"Ми поділяємо стурбованість у зв’язку з порушенням Росією прав людини в окупованому Криму. Росія повинна припинити нелегальні арешти, тортури і звільнити політичних в’язнів", – повідомляють у посольстві.

Ми поділяємо стурбованість у зв`язку з порушенням Росією прав людини в окупованому Криму. Росія повинна припинити нелегальні арешти, тортури і звільнити політичних в`язнів. pic.twitter.com/C899dp10Vn — PLinUkraine (@PLinUkraine) 31 серпня 2018 р.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала звернення до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з проханням поінформувати її про стан здоров'я українських політв'язнів.