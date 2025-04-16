Українець у Польщі спричинив масштабну ДТП: постраждало багато людей

У Кракові 24-річний українець спричинив масштабну аварію з автобусом. Унаслідок ДТП 19 людей отримали травми, четверо у важкому стані.

Інцидент стався у понеділок, 14 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Onet Krakow.

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Що відомо про ДТП за участю українця

У виданні повідомляють, що у Кракові у Новій Гуті автобус зіткнувся з кількома легковими автомобілями. Після того, як український водій врізався у нього, водій міського транспорту втратив керування та також влетів у дерево.

У результаті інциденту 19 осіб постраждали та четверо у важкому стані. Водія автобуса також доправили до лікарні.

Запис інциденту: дивіться відео

Трьох важко поранених було доставлено до лікарень Кракова, а одну до Олькуша. Решту 13 доправили до кількох краківських лікарень. Двом людям надали першу допомогу на місці,

– повідомляє Управління Малопольського воєводства в Кракові.

На місце прибув вертоліт екстреної швидкої допомоги. Також працювали кілька пожежних бригад та кілька карет швидкої допомоги.

Пізніше з'явилася інформація про порушника. Ним виявився 24-річний громадянин України. За попередніми даними, водій був тверезий. Українця можуть звинуватити у скоєнні дорожньо-транспортної катастрофи, що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

За словами міської влади, всі обставини ДТП будуть ретельно розслідуватися.

Нагадаємо, що у понеділок, 14 квітня, у Польщі зросли штрафи за порушення правил дорожнього руху. Штраф за водіння без водійських прав може становити від 1 500 до 5 000 злотих.