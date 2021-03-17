У Польщі введуть повний локдаун. Це зроблять через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський. Локдаун триватиме упродовж двох тижнів.

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Які будуть обмеження

Обмеження введуть від 20 березня і триватимуть до 9 квітня, закриватимуть:

торгові центри;

кінотеатри;

театри;

галереї й інші розважальні заклади;

басейни;

сауни.

Також відомо про обмеження у навчальних закладах. Зокрема учні молодших класів перейдуть на дистанційне навчання.

У нас немає можливості вводити обмеження на регіональному рівні. Єдине рішення – поширити ці обмеження на всю Польщу,

– зазначив Недзельський.

Основна причина прискорення COVID-19

Основною причиною прискорення поширення COVID-19, як заявив міністр, є "британський" штам. Його виявляють у понад половини випадків, тобто у 52%.



Що відомо про новий штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про коронавірус в Польщі