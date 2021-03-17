У Польщі знову вводять повний локдаун

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У Польщі введуть повний локдаун. Це зроблять через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

Джерело:

TVN24

Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський. Локдаун триватиме упродовж двох тижнів.

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Які будуть обмеження

Обмеження введуть від 20 березня і триватимуть до 9 квітня, закриватимуть:

  • торгові центри;
  • кінотеатри;
  • театри;
  • галереї й інші розважальні заклади;
  • басейни;
  • сауни.

Також відомо про обмеження у навчальних закладах. Зокрема учні молодших класів перейдуть на дистанційне навчання.

У нас немає можливості вводити обмеження на регіональному рівні. Єдине рішення – поширити ці обмеження на всю Польщу,
– зазначив Недзельський.

Основна причина прискорення COVID-19

Основною причиною прискорення поширення COVID-19, як заявив міністр, є "британський" штам. Його виявляють у понад половини випадків, тобто у 52%.


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