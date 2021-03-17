У Польщі знову вводять повний локдаун

У Польщі введуть повний локдаун. Це зроблять через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.
Джерело:TVN24
Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський. Локдаун триватиме упродовж двох тижнів.
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Які будуть обмеження
Обмеження введуть від 20 березня і триватимуть до 9 квітня, закриватимуть:
- торгові центри;
- кінотеатри;
- театри;
- галереї й інші розважальні заклади;
- басейни;
- сауни.
Також відомо про обмеження у навчальних закладах. Зокрема учні молодших класів перейдуть на дистанційне навчання.
У нас немає можливості вводити обмеження на регіональному рівні. Єдине рішення – поширити ці обмеження на всю Польщу,
– зазначив Недзельський.
Основна причина прискорення COVID-19
Основною причиною прискорення поширення COVID-19, як заявив міністр, є "британський" штам. Його виявляють у понад половини випадків, тобто у 52%.
Що відомо про новий штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про коронавірус в Польщі
- Станом на сьогодні, 17 березня, у Польщі на коронавірус захворіло 1 956 974 осіб.
- З них – 48 032 померло, водночас 1 593 165 інфікованих одужали.
- Ще в кінці лютого Польща посилила карантин та змінила правила в'їзду для іноземців.