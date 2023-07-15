Польща проситиме єврокомісара з торгівлі Валдіса Домбровскіса заборонити імпорт замороженої малини та полуниці з України. Польські фермери не можуть конкурувати із українськими виробниками.

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Що відомо

У Польщі заявили, що впродовж 2022 – 2023 року імпорт української полуниці та замороженої малини до Польщі значно зріс, що означає "дуже серйозні порушення ринку".

У 2022 році та в перших місяцях 2023-го імпорт української полуниці та замороженої малини до Польщі значно зріс. Це означає величезні труднощі для польських виробників та дуже серйозні порушення ринку. Такої проблеми немає в інших країнах нашої коаліції. Тому Польща вирішила звернутися до єврокомісару з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу, щоб включити заморожену малину та полуницю у т.зв. превентивні заходи,

– мовиться у повідомленні.

Міністр Роберт Телус наголосив, що інтенсивний діалог між п'ятьма прифронтовими країнами, які найбільше постраждали від збоїв на ринку внаслідок збільшення імпорту сільськогосподарської продукції з України, є абсолютним пріоритетом для Польщі.

Я дбаю про постійну, регулярну співпрацю. Ми повинні говорити одним голосом, щоб захистити інтереси наших фермерів і продемонструвати цю єдність. Це дає нам силу, тоді наш голос чують,

– сказав Телус.

У Польщу на переговори може приїхати український міністр

Також повідомляється, що 19 липня 2023 року міністр Роберт Телус організує зустріч міністрів сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови у Варшаві. Його темою стане ситуація на аграрних ринках внаслідок війни Росії проти України та можливі дії щодо забезпечення "справедливих умов конкуренції для аграріїв із країн-членів ЄС та країн-кандидатів".

На переговори до Варшави також запросили міністра аграрної політики та продовольства України.