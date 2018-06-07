Польщі важко без дешевої робочої сили, – ЗМІ

Цього сезону в Польщі може зіпсуватися до 40% урожаю полуниці, бо її нікому збирати. Чимало українців-заробітчан мають проблеми з в'їздом до Польщі.

Під загрозою також урожаї вишні та малини. Про це повідомив президент Національної асоціації виробників овочів і фруктів Анджей Ґайовнічек, передає "Польське радіо".

"Працівники з України дуже довго чекають на візи, натомість на основі біометричних паспортів їх не впускають до Польщі, оскільки, в оцінці Митної служби, на основі цих паспортів можуть в'їжджати лише туристи. Проте, згідно з законом, власники цих паспортів також, протягом трьох місяців, можуть працювати. Польській економіці це дуже допомогло би", – каже Ґайовнічек.

Фермери звертаються до митних служб ліберальніше ставитися до працівників з України. Вони очікують, що уряд змінить правила.

Раніше повідомлялося, що дві третини українських заробітчан планують працювати в Польщі.