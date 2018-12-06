Польська газета випустила плакат із Путіним, стилізованим під отруту "Циклон Б" та знаками СС
Польське видання Gazeta Polska випустило провокативний додаток із портретом керманича Кремля Володимира Путіна.
Портрет російського президента "схрестили" із кістками і розмістили жовтному фоні, що дуже нагадує етикетку отрути "Циклон Б". Її використовували нацисти у концтаборах.
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Також на плакаті є напис "Achtung Russia!", де подвійне "S" замінили на "блискавку" нацистських воєнізованих формувань СС.
Свіжий випуск із "путінододатком" вийшов 5 грудня.
Джерело: 24 Канал
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