Польська церква заборонила молитовні контакти з УПЦ: з'явилась реакція УПЦ КП

Рішення Польської православної церкви про заборону своїм священникам входити в літургійно-молитовні контакти з представниками Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви, які нібито у минулому "вчинили башато зла", є зразок казуїстики.

Про це заявив прес-секретар Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря у своєму Facebook.

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"Пункт про заборону входити в літургійно-молитовні контакти з духовними так званого Київського Патріархату і так званої Автокефальної Церкви, "які в минулих діях учинили багато зла" - це просто зразок казуїстики! Тобто, чи йдеться про всіх кліриків двох Церков, чи лише про тих, які на думку Польської Церкви "вчинили багато зла"? Хто і як встановлює міру вчиненого зла - багато було чи мало? Чи маються на увазі самі Церкви, які "вчинили багато зла"?", – зауважив він.

Священослужитель підкреслив, що після Об'єднавчого собору, на якому мають оголосити про створення Православної автокефальної церкви, вже не буде ані УПЦ КП, ані УАПЦ, а буде Єдина церква.

Тож навіть якщо в рішенні маються на увазі обидві Церкви, а не просто конкретні клірики, які на думку єпископів ПАПЦ "вчинили багато зла", то і таке тлумачення втратить актуальність після Томосу! І польський Собор не може цього не враховувати,

– наголосив речник УПЦ КП.

Тому, за його словами, польське рішення можна тлумачити в різний спосіб, що, очевидно, і було задум його авторів.

"Але по суті воно не є перешкодою для Вселенського Патріархату надалі реалізовувати вже прийняте ним рішення про автокефалію для України. А формула, обрана для "заборони на літургійні контакти з кліриками" є багатозначною і спеціально виписаною так, щоби в скорому часі вона втратила актуальність", – підсумував Зоря.

Нагадаємо, 16 листопада Польська православна церква заборонила своїм священикам контактувати з представниками Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви. Причиною такого рішення у ПАПЦ називають те, що "в минулому було багато зла".

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Дивіться відео про створення православної церкви: