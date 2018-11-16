Польські фанати вивісили банер про Львів на матч збірної: фото та відео

Під час товариського матчу між збірними Польщі та Чехії уболівальники господарів поля у Гданську вивісили банер про Львів.

На банері на тлі польського прапора величезними буквами нанесено напис Lwów, а вище – Kolebla polskiej piłki (колиска польського футболу).

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Банер про Львів на матчі збірних Польщі та Чехії

Також на цьому банері зображені герби футбольних клубів, які були засновані у Львові. Перший з них – клуб "Чарні", який засновано у 1903 році. По середині – герб футбольного клубу "Погонь", який був заснований у Львові у 1904 році і чотири рази ставав чемпіоном Польщі. Ще один герб клубу "Лехія", який був заснований у 1903 році. всі три клуби припинили існування з початком Другої світової війни у 1939 році.

Сам матч між збірними Польщі та Чехії закінчився перемогою гостей з рахунком 0:1.

Відео моментів матчу Польща – Чехія