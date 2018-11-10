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      Польські футбольні фани палили фаєри та розгорнули банер на кладовищі у Львові: фото

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      Поляки палили фаєри у Львові на цвинтарі орлят
      Поляки палили фаєри у Львові на цвинтарі орлят / Facebook-сторінка організації "Велика Сілезія"

      Польські футбольні фанати 4 листопада на цвинтарі орлят на Личаківському кладовищі у Львові відзначали 100-річчя боротьби поляків проти ЗУНР. На місці близько 10 чоловіків із фаєрами розгорнули великий біло-червоний транспарант з текстом "Орлята львівські, 100 років – це гасло польську відвагу прославляє. Сілезія віддає шану для Львова, духовного міста Вроцлава".

      Про це повідомляє Zaxid.net.

      Про акцію на кладовищі у Львові стало відомо лише 9 листопада, коли польські ультрас опублікували відповідні фото на своїй Facebook-сторінці.

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      "Організація "Велика Сілезія" для орлят львівських і кресов'яків з нагоди 100-річчя героїчної оборони Львова відвідала цвинтар львівських орлят і футбольні уболівальники віддали честь найбільшим польським героям, про яких проукраїнська польська держава забула", – мовиться на сторінці організації.

      Цю інформацію виданню підтвердив директор Личаківського кладовища Михайло Нагай. Він додав, що ця акція тривала не більше 5 хвилин.

      Це було під вечір у неділю. Ми вже потім по камерах подивилися, що усі ті хлопці несанкціоновано зайшли по 2-3 через задні ворота кладовища. Загалом їх було 12. Вони на кілька хвилин розгорнули транспарант і запалили фаєри. До поліції ми не звертались, оскільки вони одразу пішли і не вчиняли антиукраїнських провокацій,
      – розповів Нагай.

      До слова, 28 липня група невідомих осіб пошкодила щити довкола скульптур левів на території цвинтаря орлят на Личаківському кладовищі у Львові.

      Що таке цвинтар орлят на Личаківському кладовищі у Львові? Меморіал польських військових, що загинули восени 1918 року у боях із підрозділами ЗУНР та у боях проти більшовиків у 1920 році. Після того, як у 1920 році Львів окупували радянські війська, меморіал було частково знищено. Його почали відновлювати лише у 1980-90 роках. Сучасний меморіал відкрили вже у 2005 році.

      Теги: Новини України Футбол Новини Львова Історія Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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