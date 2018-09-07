Польські митники влаштувати "тихий страйк": як це вплине на українців, які їдуть за кордон
У пунктах пропуску на державному кордоні між Україною та Польщею польські митники влаштувати "тихий страйк".
Про це попереджає Посольство України у Польщі.
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Відповідне повідомлення з'явилось на сторінці дипвідомства у Facebook.
За їхньою інформацією, у п'ятницю, 7 вересня, польські митники розпочали так званий "тихий страйк".
Українців, які планують виїжджати за кордон у пунктах пропуску на кордоні з Польщею попереджають про ймовірні черги та "збільшення тривалості проходження митних процедур".
Це стосується, як перетину українсько-польського кордону в автомобільних, так і піших пунктах пропуску.
Нагадаємо, що за чергами у пунктах пропуску на українському кордоні можна стежити в онлайн-режимі.