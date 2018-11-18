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      Польські пасажири заплатили власні гроші за ремонт літака, щоб долетіти додому

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      Польські пасажири заплатили власні гроші за ремонт літака, щоб долетіти додому
      Польські пасажири заплатили власні гроші за ремонт літака, щоб долетіти додому / Фото з відкритих джерел

      Виняткова ситуація сталася у Пекінському міжнародному аеропорту. Польським пасажирам довелося купити гідронасос для літака, щоб долетіти додому.

      Пасажири рейса Пекін-Варшава, який виконувала авіакомпанія ЛОТ, змушені були чекати десять годин на виліт до Польщі.

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      Пізніше з’ясувалося, що в літаку виявили несправність – не працював гідронасос в одному з двигунів. Представники авіакомпанії звернулися до пасажирів з проханням зібрати гроші, яких не вистачало для сплати за механізм.

      Як згодом пояснив авіаперевізник, в китайській обслуговуючій компанії від них вимагали оплату лише готівкою. Екіпаж всієї суми не мав. Тому пасажири зібрали понад 1 350 злотих (близько 360 доларів).

      Вже у Варшаві чотирьом пасажирам, які дали власні гроші, повернули позичене. А ще віддячили подарунками – квитками на зворотній рейс з відкритою датою. 

      Знаю, що ви зіткнулися сьогодні з нетиповою ситуацією, за яку хотів би дуже сильно вибачитися. Можете вірити чи ні, але працівник компанії в Пекіні відмовився приймати будь-яку іншу форму розрахунку, окрім готівки. Через що і виникло все це непорозуміння,
      – відповів представник авіакомпанії LOT Мачей Вільк.

      До слова, 17 листопада у Таїланді, в аеропорту острова Пхукет, застрягло близько 300 громадян України, які не могли вилетіти на Батьківщину. Рейс затримали з невідомих причин, а час вильоту змінено на 20:30. Пізніше пасажирів таки доправили додому.

      Теги: Транспорт авіація Новини Польщі Гроші
      Джерело: 24 канал
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