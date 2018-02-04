Польський міністр опублікував відеоролик, у якому пояснив заборону "бандерівської ідеології"

За його словами, Польща була першою жертвою Третього Рейху, майже кожна польська сім’я втратила під час війни когось зі своїх близьких, тож мета нового законопроекту – це "боротьба із брехнею у будь-якому вигляді".

Глава польського уряду Матеуш Моравєцький записав проілюстроване архівними матеріалами та знімками відеозвернення, пише "Польське Радіо".

У ньому прем’єр-міністр розповів, що "Польща була першою жертвою Третього Рейху, а смерть і страждання в нацистських німецьких концтаборах були спільною долею євреїв, поляків і членів багатьох інших народів та етнічних груп".

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Він також наголосив, що Польща опинилася під німецькою і совєтською окупацією, і майже кожна польська сім’я втратила під час війни когось зі своїх близьких. Моравєцький підкреслив, що заперечення Голокосту є фальшуванням історії, так само як применшення відповідальності справжніх авторів злочинів і приписування її жертвам.

Ми хочемо боротися з брехнею в кожній формі,

– декларує прем’єр-міністр.

Як пояснив глава уряду, саме таким був намір внесення змін у закон про Інститут національної пам’яті.

Нагадаємо, що закон, який напередодні ухвалив Сейм, вночі 1 лютого підтримав Сенат. Президент Петро Порошенко заявив, що закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею і висловив стурбованість.



Водночас Міністерство закордонних справ досі не втрачає надію на дружелюбність наших сусідів.