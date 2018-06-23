00:02
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
20°C 10°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
  • середа
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Польський велосипедист встановив неймовірний рекорд у Києві: фото, відео

841 Читать новость на русском
Польський велосипедист підкорив хмарочос у Києві
Польський велосипедист підкорив хмарочос у Києві / uatv.ua

Польський велосипедист-експериментатор Кристіан Герба, який є п'ятиразовим рекордсменом Книги рекордів Гіннесса, встановив черговий рекорд у торговому центрі в Києві.

Спортсмен встановив рекорд зі сходження на велосипеді на 35-й поверх хмарочосу.

Дивіться також: В Україні встановили новий рекорд з пасажиромісткості "Запорожця": відео

Рекордсмен зізнався, що це не найвища будівля, яку йому вдалось підкорити, але сходження у Києві йому вдалось зробити своїм найшвидшим.

35 поверхів багатофункціонального комплексу Gulliver у Києві Кристіан Герба здолав за 17 хвилин 10 секунд. Загалом йому вдалось подолати 888 сходинок, пише "Укрінформ".

Велосипедист рекорд Київ Гулівер
Велосипедист із Польщі встановив рекорд у Києві

Чоловік пояснює, що складність його екстремального виду спорту полягає в тому, що долаючи перешкоди на велосипеді, він сам не може мати жодної опори. Контактувати зі сходинками можуть лише покришки коліс велосипеда.

Велосипед рекорд Київ Гулівер
Спортсмен подолав на велосипеді 35 поверхів

Дотепер Кристіан Герба уже підкорював 14 хмарочосів у 10 країнах світу на 4 континентах.

Велосипед Польща рекорд Київ
У Києві велосипедист із Польщі встановив новий рекорд

Теги: Новини України Новини Києва Рекорди Новини Польщі велоспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 23 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 23 червня: Сніг у Карпатах, моторошною смертю загинув помічник нардепа
23 червня, 22:57 Головні новини 23 червня: Сніг у Карпатах, моторошною смертю загинув помічник нардепа
3005
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 червня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 13795
Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
23 червня, 20:00 Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
Олександра Дрік 698
Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
23 червня, 19:00 Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
Євгенія Мазур 1172
Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
23 червня, 18:00 Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
Сергій Лещенко 449
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук