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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Полтавська "Ворскла" розпочала продаж квитків на матчі проти "Арсеналу" та "Спортінгу": ціна

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Квитки на матчі "Ворскли" у Лізі Європи вже у продажі
Квитки на матчі "Ворскли" у Лізі Європи вже у продажі / ФК "Ворскла"

Полтавська «Ворскла» готується до матчів Ліги Європи та приймати на домашньому стадіоні англійський "Арсенал", португальський "Спортінг" та азербайджанський "Карабах".

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Варто зазначити, що "Ворскла" гратиме у Лізі Європи на своєму стадіоні у Полтаві, який вміщує 25 тисяч глядачів.

У четвер, 6 вересня, квитки на усі матчі Ліги Європи на стадіоні "Ворскла" імені Бутовського надійшли у продаж. Їх ціна – від 300 гривень. 

Як зазначено на сайті полтавського клубу, уже реалізовано понад три тисячі квитків на ігри Ліги Європи в Полтаві.

"Цікаво, що з цієї кількості 2400 квитків уже придбано на гру "Ворскли" і лондонського "Арсенала", що відбудеться наприкінці листопада", – йдеться в повідомленні клубу.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи ФК Ворскла
Джерело: 24 Канал
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