Полтавське та запорізьке обленерго оштрафували на чималі суми: відома причина

Антимомнопольний комітет України вирішив накласти штарфи на ПАТ "Запоріжжяобленерго" та ПАТ "Полтаваоблеенерго" за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомляє прес-служба Антимомонопольного комітету.

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Тимччасова слідча комісія Антимомнопльного комітету розглянула порушення двох обленерго щодо захисту економічної конкуренції.

Так, ПАТ "Запоріжжяобленерго" не погоджувало повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії постачальнику електроенергії за нерегульованим тарифом, таким чином перешкоджаючи його роботі.

Такими діями ПАТ "Запоріжжяобленерго" не тільки усунуло з ринку свого конкурента, але і позбавило одного із найбільших споживачів електроенергії України (ПАТ "Запоріжсталь") права на вільний вибір постачальника електроенергії, як те передбачено чинним законодавством,

– йдеться у повідомленні.

Також, за інформаціцєю комітету, таке порушення було вчинено не вперше. На запорізьке обленерго накладено штраф на загальну суму 14 мільйонів 900 тисяч гривень.

За даними з матеріалів справи доведено, що ПАТ "Полтаваобленерго" створювало перешкоди для доступу низки компаній-постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом на ринок постачання електричної енергії. За вказане порушення на полтавське обленерго накладено штраф у розмірі 30 мільйонів 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно у рамках реформи ринку "Миколаївобленерго" отримало першу ліцензію з розподілу електроенергії в Україні за скороченою процедурою.