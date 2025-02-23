На Полтавщині вбили 2-річну дитину: поліція затримала підозрюваного

На Полтавщині поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства 2-річної дівчинки. На тілі дитини виявили сліди насильницької смерті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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На Полтавщині вбили дитину

У Полтавській області 22 лютого зникла 2-річна дитина. На пошуки дівчинки було задіяно максимальну кількість особового складу підрозділів поліції Полтавщини та громадськість.

Правоохоронці одночасно перевіряли вулиці та провулки населеного пункту, здійснювали подвірні обходи та відпрацьовували всі можливі версії зникнення дитини, від її викрадення до вбивства.

У ході пошукових заходів поліцейські встановили, що до зникнення дитини причетний 27-річний співмешканець її матері. Під час огляду домогосподарства, де проживає сім'я, правоохоронці знайшли приховане тіло дівчинки в одній із господарчих будівель. На тілі дитини виявлені сліди насильницької смерті.

Наразі фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше на Дніпропетровщині чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень 4-річній доньці. Це призвело до смерті дитини. Під час судового розгляду чоловік не визнавав провини.

Втім, суд визнав його винним. Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі за завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.