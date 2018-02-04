Полторак озвучив стратегію Росії

Росія завжди створювала проблему, а потім сідала за стіл переговорів і виступала як миротворець.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в інтерв'ю "Голосу Америки", коментуючи можливість миротворчої місії ООН на Донбасі.

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Миротворча місія ООН має право на успіх, але точно не на тих умовах, які пропонує Росія. Не може бути сторона-окупант стороною-миротворцем,

– вважає міністр.

За його словами, в тому й полягає стратегія Росії – спершу створити проблему, а потім виступити миротворцем, вирішуючи її.

Степан Полторак нагадав, що Росія спочатку захопила український Крим, далі Донецьк і Луганськ, а після цього приїхала у Мінськ і сіла за стіл переговорів, пропонуючи свої послуги щодо миротворчості.

"Найкращий варіант тоді, коли Росія піде з Криму, Донецька і Луганська – це найкращий варіант для України. Найгірший варіант – це, звичайно, відкрита агресія щодо України, але хотів би сказати, що вона залишиться на сумлінні керівництва Росії, і Україна – це зовсім інша країна. Не вдасться просто так проїхатися танками по Україні – Україна буде захищатися", – зазначив він.

Глава Міноборони додав, що чим більше Захід тиснутиме на Росію виконувати міжнародні зобов’язання, тим більші шанси уникнути відкритої агресії проти України.