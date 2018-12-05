Полторак про збори резервістів: Кількість добровольців у військкоматах у рази перевищує потребу

Збройні Сили України не мають проблем із комплектацією військових частин та навчальних центрів у ході зборів резервістів. Кількість охочих служити в українській армії перевищує потребу подекуди у три рази.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, передає "РБК-Україна".

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"У переважній більшості військкоматів чисельність тих, хто бажає стати до строю, значно перевищує нашу потребу на сьогоднішній день. В окремих військкоматах чисельність перевищує у півтора рази, в інших – у два, а є військкомати, де в три рази приходить більше добровольців, ніж потрібно", – зазначив міністр.

Також Степан Полторак наголосив, що можливість продовження дії воєнного стану в державі залежить від дій Росії, проте наразі немає підстав для його скасування, незважаючи на певні просування в Керченській протоці.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Нагадаємо, із агресією Росії в Азовському морі та конфліктом у Керченській протоці України привела Збройні Сили у повну бойову готовність. 3 грудня Міністерство оборони України розпочало мобілізацію резервістів першої черги – осіб до 40 років, які пройшли відповідну бойову підготовку.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.