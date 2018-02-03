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Полторак в США розповів про терміни передачі Україні "Джевелінів"

04:02, сьогодні 1203 Читать новость на русском
"Джевелін" для України / фото з соцмереж

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що рішення про передачу "Джевелінів" буде прийнято "дуже своєчасно", а часові рамки не мають значення.

Про це він розказав в ефірі передачі "Час-Time" на "Голосі Америки".

"Ми сьогодні про це говорили. Ми обговорювали механізм передачі протитанкових засобів. Ми говорили і (про) інші питання,пов’язані із підготовкою особового складу і порядку передачі. Я думаю, що рішення про передачу "Джевелінів" в Україну буде прийнято дуже своєчасно і дуже правильно", – відповів Полторак на питання про терміни поставок зброї.

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За його словами, не так важливо, коли Україна отримає ці протитанкові комплекси, як сам факт того, що вони будуть надані.

"Це дуже серйозний, потужний сигнал Україні про те, що вона залишилась не сам на сам з Росією і це сигнал самій Росії, що нас підтримує весь світ. Крім того це потужний сигнал і іншим колегам, з якими ми працюємо, що треба більш активніше працювати з Україною", – пояснив міністр оборони.

У грудні 2017-го США ухвалили рішення про постачання в Україну оборонного озброєння. У Києві очікують на протитанкові комплекси "Джавелін". Посол США в Україні Марі Йовановіч запевнила, що вони дістануться Україні абсолютно безкоштовно.

Теги: Новини політики Новини США Зброя Степан Полторак
Джерело: 24 Канал
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