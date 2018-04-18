Полторак відсторонив від посади начальника штабу ВМС: ЗМІ назвали причину

Міністр оборони України Степан Полторак відсторонив від посади Романа Гладкого – начальника штабу – першого заступника командувача Військово-морських сил України, капітана першого рангу.

Про це повідомляє "Думская" із посиланням на джерела в Міноборони.

Зазначається, що відповідне рішення Полторак схвалив під час свого недавнього візиту до Одеси.

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За інформацією видання, Гладкий відсторонений на час службового розслідування щодо окремих фінансово-економічних порушень та інформації про російське громадянство дружини офіцера Олени.

Повідомляється, що перші 2 роки після початку бойових дій на Донбасі дружина Гладкого продовжувала разом з дітьми жити в анексованому Криму. Також відомо, що донька Гладкого займається плаванням та успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії Росії.

Відтак, обов'язки начальника штабу тимчасово виконує перший заступник Гладкого контр-адмірал Дмитро Таран. До останнього теж є питання, перш за все щодо його поведінки під час захоплення Криму.