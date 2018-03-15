Полторак живе у готелі та не має машини: міністр оборони подав декларацію

Міністр оборони України Степан Полторак за 2017 рік заробив 951,2 тисячі гривень, значна частина з яких це його заробітна плата.

Відповідні дані чиновник вказав у своїй електронній декларації за 2017 рік, яку опубліковано в Єдиному державному реєстрі, передає "Інтерфакс-Україна".

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Так, відповідно до оприлюднених даних, міністр отримав 645 тисяч 280 гривень як заробітну плату та 192 тисяч гривень як гонорари або інші виплат за цивільно-правовими угодами від Харківської міської ради. Крім того, Полторак збагатився на 113 тисяч 919 гривень завдяки відсоткам за вкладом в "Ощадбанку".

Міністр має готівкові кошти на суму у 306 тисяч гривень і 62 тисячі доларів, а також банківські вклади в "Ощадбанку" на суму у 697 тисяч 212 гривен і 20 тисяч 950 доларів і в "Укрексімбанку" на суму у 63 тисяч 47 гривень.

Дружина посадовця Інна Полторак своєю чергою задекларувала дохід від продажу нерухомого майна на суму у 825 тисяч гривень і отримала 67 тисяч 361 гривню як відсотки за банківськими вкладами.

Щодо готівкових коштів, то вона має їх на суму у 520 тисяч гривень і 93 тисячі доларів. Зберігає ж на банківських рахунках пані Полторак 598 тисяч 362 гривень і 20 тисяч 151 євро.

Додамо, що очільник міноборони не володіє нерухомим майном, але орендує номер у готельному комплексі, що розташовується у Центрі забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу України площею 41,65 квадратних метра, а його дружина є власницею придбаної в 2016 році квартири в Харкові площею 66,7 квадратних метра.

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Відповідно до документу, ні урядовець, ні члени його родини не мають жодних цінних паперів та інших нематеріальних активів.

Також у декларації вказано, що Інна Полторак з 2016 року користується автомобілем Mini Cooper 2015 року випуску (власність матері, згідно з договором дарування).