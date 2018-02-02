Полторак зустрівся з міністром оборони США

Міністр оборони України Степан Полторак у п'ятницю провів особисту зустріч з главою американського оборонного відомства Джеймсом Меттісом.

Переговори відбулися в Пентагоні, передає Укрінформ.

Глави оборонних відомств не виступили з ремарками після зустрічі, як передбачалося раніше. Втім, перед цим сторони висловили сподівання на подальшу плідну двосторонню співпрацю.

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Глава Пентагону також зазначив, що Сполучені Штати продовжать політику тиску на Росію через її агресію проти України. Крім того, він звернув увагу на реформи в Україні та необхідність антикорупційних зусиль.

Раніше передбачалося, що сторони мали серед іншого обговорити постачання американської оборонної зброї в Україну.

У грудні 2017-го США ухвалили рішення про постачання в Україну оборонного озброєння. У Києві очікують на протитанкові комплекси "Джавелін". Посол США в Україні Марі Йовановіч запевнила, що вони дістануться Україні абсолютно безкоштовно.