Полуничний салат з м'ясом курки: легкий рецепт від дієтолога

Відома українська лікарка-дієтолог Світлана Фус поділилась рецептом салату із сезонною ягодою кожного літа. Такий салат не лише простий в приготуванні, а й неймовірно смачний.

Про новий рецепт експерт розповіла у своєму Facebook.

Якщо ви ще не пробували додавати полуницю не в десерти, а у звичайні салати, то зараз саме час зробити невеличкий експеримент у вихідні дні.

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"Ці поєднання смаків можуть шокувати тільки на перший погляд. Варто спробувати – і виявиться, що полуниця і курятина просто створені одне для одного. Не відмовляйте собі в задоволенні", – коментує рецепт полуничного салату з куркою дієтолог.

Полуничний салат з м'ясом курки

Інгредієнти: відварна курятина – 200 г, полуниця – 450 г, сир фета – 100 г, шпинат свіжий молодий – 200 г, оливкова олія, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати полуничний салат з м'ясом курки

М'ясо потрібно нарізати скибочками товщиною близько 1 см. Після цього полуницю ретельно помийте, просушіть і видаліть листя. Наріжте її тонкими скибочками. Шпинат промийте і просушіть. Сир потрібно розім'яти виделкою.

Після цього викладіть м'ясо, полуницю і шпинат у широке блюдо. Посоліть, поперчіть і збризніть оливковою олією.