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      Поляк накинувся на актора з України за українську мову: усі деталі інциденту

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      Артем Мануйлов
      Артем Мануйлов / Facebook-сторінка актора

      У Варшаві невідомий вдарив українського актора Артема Мануйлова, а все через те, що останній спілкувався українською. Сам Артем сьогодні не лише працює та вчиться у столиці Польщі, а й проживає тут.

      Про напад актор сповістив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, це сталося в автобусі після того, як він телефоном поговорив з дружиною.

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      Варшава. Весна. Білий день. Телефонує дружина. "Вибач, кохана. Я – зараз в автобусі, не можу говорити. Наберу тебе, коли вийду. Цілую". А через секунду удар. Чоловік, що стояв навпроти, чорною важкою торбою вдарив у обличчя. Шок і його крики. "Випєрдаляй стонд! Випєрдаляй!"
      – зазначив українець.

      За його словами, після інциденту жодної реакції з боку інших пасажирів не було. Крім того, йому довелося провести кілька днів у відділках поліції, аби все пояснити, та на розмовах з правозахисниками.

      "Я зійшов на зупинці біля Варшавського університету – саме тут і зійшов той чоловік, що мене вдарив. Він намагався продовжувати мене провокувати та почав махати кулаками. Я ухилявся. Коли ж він побачив, що йому нічого не вдасться зробити, то знову образливо назвав мене, махнув рукою та пішов у бік будівлі Інституту філософії та соціології", – зазначив Артем Мануйлов у коментарі польському виданню na:Temat.

      Водночас він додав, що намагався наздогнати свого кривдника та з’ясувати причину такої поведінки, але реакції з його боку не було жодної.

      "Вже у будівлі інституту він сказав вийти на вулицю та там поговорити, як чоловіки. Я ж відповів, що ми можемо побитися, але спершу він має вибачитися. Він проігнорував мене та пішов геть. Я ж побіг за ним, упродовж кількох хвилин намагаючись з’ясувати, чому він мене вдарив. Але зрештою він зайшов у одну з аудиторій", – розповів український актор.

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      Артем Мануйлов каже, що йому вдалося не лише сфотографувати зловмисника, а й записати номер аудиторії та ім’я професора, що там у той час читав лекції. З цією інформацією він і звернувся до поліції.

      Щоправда, правоохоронці не одразу захотіли йому допомагати, бо українець не мав з собою паспорта. Натомість сам Артем хотів все зробити якнайскоріше, аби встигнути упіймати свого кривдника після лекції. Коли ж поліцейські взялися за цю справу (Артем попросив свого друга надіслати йому копії паспорта), вже було пізно та навіть охорона університету вже нічим не могла допомогти. У підсумку поліція порадила йому звернутися до суду.

      Згодом Мануйлов зумів ідентифікувати нападника – ним виявився вільний слухач лекцій головного варшавського закладу вищої освіти. Але і цього разу поліція не захотіла приймати його заяву зі свідченням і знову порадила звернутися до суду. Коли ж з ним до поліції прийшов доктор Варшавського університету Якуб Клоц-Конколович, лише тоді правоохоронці взялися за цю справу. Також Артемові допомогли інші працівники закладу. Щодо кривдника українця, то він вже не раз нападав на людей, відтак поліція постановила, аби його оглянули психіатри.

      Артем Мануйлов зазначив, що такі випадки з ним трапляються вже не вперше. Зокрема, на початку жовтня, коли він їхав до свого театру на велосипеді, то невідомі в нього почали кидати пляшки, вигукуючи "Польща для поляків". Як підкреслив він, хоча він уже давно вивчає польську мову, але досі не розуміє, що означає гасло "Польща для поляків", тобто те, що "іноземці мають забиратися звідси!?" Також українець переконує, що друзі його вже не раз попереджали та наголошували, що той не повинен дати себе спровокувати.

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      Як домогтися справедливості, якщо став жертвою агресії? Передусім не дозволити себе спровокувати, самому не стати агресором. Далі (найважче) – не зупинитися, пройти сім кіл перешкод. Вгамувати емоції, повірити у те, що справжня сила не полягає у тому, щоб наваляти у відповідь. Справжня мужність – це, не порушуючи законів, захистити себе та за допомогою відповідних органів покарати агресора. У таких ситуаціях іноземці, які стали жертвами, часто чують від поліції: "Це безнадійна справа, звертайтеся до суду, ми не можемо нічим допомогти". Важливо не зупинитися. Якщо треба, декілька разів сходити у відділок поліції, залучити всіх знайомих, змусити поліцію звернути увагу на справу. Таке не можна замовчувати, оскільки кожна людина, незалежно від національності, заслуговує на повагу. Закон – один для всіх, але його треба відстоювати. Не варто опускати руки. За ким – правда, той і сильніший. Тому раджу вивчити свої права та гідно протидіяти агресії з хамством, якщо подібна ситуація з кимось станеться,
      – підсумував Артем Майнулов. 

      Що відомо про Артема Мануйлова? Народився він у 1983 році на Сході України, а саме у Старобільську на Луганщині. Поки навчався у Львівському університеті імені Франка на акторському відділенні, працював у театрі Леся Курбаса. Закінчивши заклад, у 2009 році виїхав до Польщі. Зараз там здебільшого й знімається. З останніх відомих в Україні стрічок можна відзначити його участь у "Ефірі" Кшиштофа Зануссі – тут він зіграв касира. Сьогодні на його рахунку – загалом 14 робіт у 14 проектах. 

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      Теги: Новини України Новини Польщі Кримінальні новини Сутички Кіно Новини LifeStyle LifeStyle
      Джерело: 24 канал
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