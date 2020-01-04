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      Поляки в рахунках за газ 30% віддають на фінансування російської армії

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      Поляки 30% у рахунках за газ віддають на фінансування російської армії / Колаж 24 каналу

      Оскільки Польщі закуповує російський газ, то в рахунках поляків за газ 20-30% йде на фінансування російської армії, заявив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк.

      "Принаймні 20-30% з того, що платить за газ кожен поляк, прямо йде на фінансування, як кажуть у Росії, оборонного комплексу – російських збройних сил", – сказав Возняк у телеефірі, повідомляє Puls Biznesu.

      Важливо: Польща перестане купувати газ у Росії

      Возняк також припустив, що Росія, призупиняючи постачання нафти до Білорусі з 1 січня 2020 року, застосовує проти неї "енергетичну зброю". У минулому схожий шантаж Росія застосовувала і щодо Польщі. Це, зокрема, відбувалося в 2005-2006 роках та у 2009 році, коли без жодних об’єктивних причин Польща не отримувала належних обсягів російського газу.

      З моменту вступу Польщі до ЄС у 2004 році, вже 7 разів траплялися випадки необґрунтованої перерви у постачаннях російського газу,
      – наголосив голова правління PGNiG.

      До речі, PGNiG та українська компанія "Енергетичні Ресурси України" уклали угоду про розвиток і видобуток газу на Львівщині.

      Що відомо про покупку Польщею газу в Росії

      Польща ще в 1996 році уклала з "Газпромом" контракт на купівлю російського газу. Термін дії контракту завершується 31 грудня 2022 року. І з того дня Польща планує більше не купувати російський газ.

      Генерал зі США оцінив ймовірність прямої збройної агресії Росії на чорноморському напрямку
      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини Польщі Новини Росії Газ Газпром Енергетика
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