Поляки в рахунках за газ 30% віддають на фінансування російської армії

Оскільки Польщі закуповує російський газ, то в рахунках поляків за газ 20-30% йде на фінансування російської армії, заявив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк.

"Принаймні 20-30% з того, що платить за газ кожен поляк, прямо йде на фінансування, як кажуть у Росії, оборонного комплексу – російських збройних сил", – сказав Возняк у телеефірі, повідомляє Puls Biznesu.

Важливо: Польща перестане купувати газ у Росії

Возняк також припустив, що Росія, призупиняючи постачання нафти до Білорусі з 1 січня 2020 року, застосовує проти неї "енергетичну зброю". У минулому схожий шантаж Росія застосовувала і щодо Польщі. Це, зокрема, відбувалося в 2005-2006 роках та у 2009 році, коли без жодних об’єктивних причин Польща не отримувала належних обсягів російського газу.

З моменту вступу Польщі до ЄС у 2004 році, вже 7 разів траплялися випадки необґрунтованої перерви у постачаннях російського газу,

– наголосив голова правління PGNiG.

До речі, PGNiG та українська компанія "Енергетичні Ресурси України" уклали угоду про розвиток і видобуток газу на Львівщині.

Що відомо про покупку Польщею газу в Росії

Польща ще в 1996 році уклала з "Газпромом" контракт на купівлю російського газу. Термін дії контракту завершується 31 грудня 2022 року. І з того дня Польща планує більше не купувати російський газ.