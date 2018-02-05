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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Полякова одягла латекс та зробила пікантне зізнання (фото)

02:34, сьогодні 8210 Читать новость на русском
Оля Полякова
Оля Полякова / Фото з відкритих джерел

Українська співачка Оля Полякова опублікувала у себе в Instagram спокусливі фото в латексному платті.

Образ з вузеньким світлим платтям співачка доповнила новим кольором волосся, яке тимчасово стало блакитним.

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Першу світлину в латексному платті співачка оприлюднила кілька днів тому. Окрім безлічі схвальних відгуків, Поляковій почали закидати, що вона ходить в одязі з секс-шопу.

На такі звинувачення зірка відповіла красномовно та опублікувала ще один спокусливий знімок: "Одяг з секс-шопу існував завжди, я в ньомуміж іншим двох дітей "забацала".

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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