Полякова одягла латекс та зробила пікантне зізнання (фото)
02:34, сьогодні 8210 Читать новость на русском
Українська співачка Оля Полякова опублікувала у себе в Instagram спокусливі фото в латексному платті.
Образ з вузеньким світлим платтям співачка доповнила новим кольором волосся, яке тимчасово стало блакитним.
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Першу світлину в латексному платті співачка оприлюднила кілька днів тому. Окрім безлічі схвальних відгуків, Поляковій почали закидати, що вона ходить в одязі з секс-шопу.
На такі звинувачення зірка відповіла красномовно та опублікувала ще один спокусливий знімок: "Одяг з секс-шопу існував завжди, я в ньомуміж іншим двох дітей "забацала".
Джерело: 24 Канал
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