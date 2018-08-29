Поляку загрожує ув’язнення за побиття і образу українців

У Польщі 37-річного мешканця Жарського повіту, що у Любуському воєводстві, за побиття і публічну образу українців можуть ув’язнити на три роки.

Про це повідомляє видання News Lubuski.

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Подія сталася 22 серпня на ринку у місті Ленкниця.

Черговий прийняв заяву, в якій йшлося про побиття. На місце відразу прибули правоохоронці,

– повідомила речниця жарської поліції Анета Берестецька.

Місцевій поліції вдалось з’ясувати, що громадянин Польщі публічно ображав двох українців з огляду на їх національну приналежність без жодної на те причини. Окрім того, чоловік ударив одного з українців у голову і погрожував вбити.

Правоохоронці затримали нападника і помістили його під варту.

"Після допиту свідків і збору доказів мешканець Жарського повіту заслухав звинувачення щодо погроз, зневаги і порушенні фізичної недоторканності на національному ґрунті і завданні майнової шкоди. За ці злочини йому загрожує до 3 років позбавлення волі", – сказала Берестецька.

Нагадаємо, 23 липня у Києві з невідомих причин громадянин напав на перехожого та наніс йому чисельні удари ножем, від яких останній невдовзі помер у лікарні. Після цього поляк помітив літню жінку та, накинувшись на неї, наніс численні ножові поранення.