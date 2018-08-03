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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

"Полювання на відьом" чи "пенсійна реформа": у Росії 74-річного вченого арештували за шпигунство

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Пенсійна реформа у Росії торкнулась і шпигунів
Пенсійна реформа у Росії торкнулась і шпигунів / 24 канал

У Росії вченого, працівника Центрального науково-дослідного інституту машинобудування, підозрюють у шпигунстві на користь НАТО. Мовляв, пан Віктор Кудрявцев передавав секрети про російські ракетні комплекси ворожим спецслужбам. Тільки от вченому 74 роки, і він заявляє, що взагалі не розуміє, про що йде мова. Буквально.

Про це розповіла "Українська правда" з посиланням на "Ъ".

Читайте також: Шпигунку спецслужб Росії викрили у посольстві США в Москві, – The Guardian

ФСБ звинувачує Кудрявцева у державній зраді – той, начебто, передав інформацію про застосування гіперзвукових технологій у бойових ракетних комплексах "Авангард" і "Кинджал" до бельгійського Von Karman Institute for Fluid Dynamics, а під прикриттям цього інституту працюють якраз шпигуни із НАТО. І апеляційний міський суд Москви підтвердив арешт вченого. У закритому, звісно, режимі засідання.


Звинувачений у шпигунстві Віктор Кудрявцев, 74 роки

Віктор Кудрявцев, як він каже, уже понад 20 років як не має доступу до секретних даних і "в новому тисячолітті з секретними даними не працював". Не так просто діставатись секретів у 74 роки, а ще важче – бачити у них потребу. Тож провину вчений не визнає, до того ж, не дає жодних свідчень, оскільки – просто не розуміє, у чому його звинувачують.


Засуджений за держзраду на сім років суворого режиму Володимир Лапигін, 76 років

Та навряд чи для слідства та суду у Росії відсутність свідчень підозрюваного складатиме перепону для винесення вироку. Звісно, те, що дочка вченого проживає в США, не гратиме ролі. А от свідчень колишнього керівника Кудрявцева – Володимира Лапигіна – буде цілком достатньо. До слова, Лапигіна у 2016 році засудили за держзраду – на сім років суворого режиму. Йому тоді щойно виповнилось 76.

Теги: Кримінальні новини Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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