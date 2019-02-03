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      Полювання на відьом і вигадки: Трамп озвучив свою версію щодо російського втручання у вибори США

      24 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Американський президент Дональд Трамп вкотре заперечив інформацію про свою палку дружбу із Росією. Розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори США у 2016 році глава Білого дому назвав "полюванням на відьом" та "вигадками".

      Під час крайніх президентських виборів у США сталася кібератака на Національний комітет Демократичної партії країни, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Так, розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Розслідування втручання РФ в американські вибори ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером. Вони намагаються з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

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      Президент США Дональд Трамп вважає, що багато росіян, яким пред'явлені звинувачення у втручанні в американські вибори, були блогерами. Про це він розповів в інтерв'ю CBS.

      Трамп вчергове наголосив, що інформація про його зв'язки із Росією "є вигадкою".

      "Я з Росією був жорстким, мабуть, навіть більше, ніж будь-який президент до мене", – додав він.

      На репліку журналіста про те, що спецпрокурор Роберт Мюллер, який займається відповідним розслідуванням, пред'явив звинувачення вже 34 особам, Трамп відповів, що багато з них є просто московськими блогерами.

      З цих 34 осіб багато хто були блогерами з Москви або людьми, які не мали до мене ніякого відношення,
      – сказав глава Білого дому.

      Окрім того, Трамп знову назвав розслідування "полюванням на відьом".

      розслідування Втручання РФ в американські президентські вибори: хроніка останніх подій

       

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Новини Росії Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
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