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"Полюю на палестинців, долари США цок-цок": пародію на Нетту звинуватили в антисемітизмі

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Нетту та її пісню Toy, з якою вона перемогла на Євробаченні спародіювали у Нідерландах: зчинився антисемітський скандал
Нетту та її пісню Toy, з якою вона перемогла на Євробаченні спародіювали у Нідерландах: зчинився антисемітський скандал / Скріншот відео

У ефірі нідерландського суспільного мовника BNNVARA вийшла пародія на пісню Toy, з якою представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай перемогла на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення. Однак цей номер викликав чималий резонанс, оскільки містив всі чинні кліше про Ізраїль і євреїв.

Про це пише ресурс Тіmеѕ of Israel.

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У матеріалі зазначається, що спародіювала ізраїльську співачку комік Санні Уоллес Де Фріз і зробила вона це у своєму шоу. 

У нас тут вечірка намічається, ви прийдете? У мечеті Аль-Акса, яка все одно пустує. Дивіться, як тут красиво! Я кидаю бомби, Ізраїль – знову переможець, веселощі тривають уже 70 років. Ні, палестинців не буде – їм вхід заборонено. Я за ними полюю через фіранки. А якщо вечірка провалиться, переконайтеся, що ваші грошики – в посольствах, ваші долари та центи, ваші фонди, ваші дзень-дзень і цок-цок...,
– співає гумористка у ролі Нетти.

У підсумку це шоу привернуло увагу місцевого Центру інформації та документалістики питань Ізраїлю (CIDI), що моніторить антисемітські та антиізраїльські інциденти у Нідерландах.

"Почали з Ізраїлю, а чим закінчили? Євреї та гроші. Ви себе видали, BNNVARA – як дотепно, як дотепно..." – написала організація у Twitter.

Такої ж думки дотримують і деякі користувачі Youtube.

"Антисемітизм! Як вам не соромно! Це має бути смішно? Так багато інвестицій (прикраси, сукні), щоб висловити ненависть до однієї маленької країні та її людей?" Це одна з найтупіших речей, які я коли-небудь бачив", – пишуть юзери у коментарях до відео.

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До слова, посольство Ізраїлю у Нідерландах направило офіційну скаргу до МЗС країни проти місцевого телеканалу. Хоча зміст документу не розкривається, хоча джерела в ізраїльському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що "реакція на пародію виглядає гранично жорсткою".

Антисемітська пародію на Нетта – Toy: відео 

Нагадаємо, за підсумками фіналу, Нетта Барзілай здобула 529 балів (271 пункт – від журі та 258 – від глядачів), що забезпечило їй перемогу на цьогорічному Євробаченні, яке відбулося у Лісабоні.

Теги: LifeStyle Медіа Скандал Музика Нідерланди Євробачення 2018 Новини Ізраїля Нетта Барзілай Новини політики
Джерело: 24 Канал
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