"Полюю на палестинців, долари США цок-цок": пародію на Нетту звинуватили в антисемітизмі

У ефірі нідерландського суспільного мовника BNNVARA вийшла пародія на пісню Toy, з якою представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай перемогла на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення. Однак цей номер викликав чималий резонанс, оскільки містив всі чинні кліше про Ізраїль і євреїв.

Про це пише ресурс Тіmеѕ of Israel.

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У матеріалі зазначається, що спародіювала ізраїльську співачку комік Санні Уоллес Де Фріз і зробила вона це у своєму шоу.

У нас тут вечірка намічається, ви прийдете? У мечеті Аль-Акса, яка все одно пустує. Дивіться, як тут красиво! Я кидаю бомби, Ізраїль – знову переможець, веселощі тривають уже 70 років. Ні, палестинців не буде – їм вхід заборонено. Я за ними полюю через фіранки. А якщо вечірка провалиться, переконайтеся, що ваші грошики – в посольствах, ваші долари та центи, ваші фонди, ваші дзень-дзень і цок-цок...,

– співає гумористка у ролі Нетти.

У підсумку це шоу привернуло увагу місцевого Центру інформації та документалістики питань Ізраїлю (CIDI), що моніторить антисемітські та антиізраїльські інциденти у Нідерландах.

"Почали з Ізраїлю, а чим закінчили? Євреї та гроші. Ви себе видали, BNNVARA – як дотепно, як дотепно..." – написала організація у Twitter.

Такої ж думки дотримують і деякі користувачі Youtube.

"Антисемітизм! Як вам не соромно! Це має бути смішно? Так багато інвестицій (прикраси, сукні), щоб висловити ненависть до однієї маленької країні та її людей?" Це одна з найтупіших речей, які я коли-небудь бачив", – пишуть юзери у коментарях до відео.

Hoi @SanneWallis, we hoorden je parodie op het songfestivalnummer van Israel. Vol met “hilarische” grapjes over Joden en geld enzo. Lachen!



We hebben de tekst even nagekeken. Inzoomen om de opmerkingen te zien, het zijn er nogal veel! @BNNVARA pic.twitter.com/dbnLcp6Ija — CIDI (@CIDI_nieuws) May 20, 2018

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До слова, посольство Ізраїлю у Нідерландах направило офіційну скаргу до МЗС країни проти місцевого телеканалу. Хоча зміст документу не розкривається, хоча джерела в ізраїльському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що "реакція на пародію виглядає гранично жорсткою".

Антисемітська пародію на Нетта – Toy: відео