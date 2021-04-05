Колишній гендиректор Харківського авіаційного заводу Анатолій Мялиця помер у віці 80 років. Він пішов з життя після довготривалої хвороби.

Про його смерть повідомили на сайті Харківської мерії. Секретар міської ради Ігор Терехов висловив співчуття рідним і близьким Мялиці.

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У повідомленні зазначили, що розум, знання і відповідальне ставлення Мялиці до справи протягом багатьох років сприяли активному розвитку авіабудування та міста Харкова.

Пішов з життя професіонал найвищого класу, який все своє життя присвятив розвитку авіаційної промисловості України,

– наголосили на сайті.

Церемонія прощання розпочнеться 6 квітня о 11:00 у Центрі культури Київського району (вулиця Скрипника, 7). Поховають Анатолія Мялицю на міському кладовищі №2.

Що відомо про Анатолія Мялицю

Джерело: "Вікіпедія"