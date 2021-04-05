Помер Анатолій Мялиця – ексдиректор Харківського авіазаводу та Герой України
Колишній гендиректор Харківського авіаційного заводу Анатолій Мялиця помер у віці 80 років. Він пішов з життя після довготривалої хвороби.
Джерело:Харківська міськрада
Про його смерть повідомили на сайті Харківської мерії. Секретар міської ради Ігор Терехов висловив співчуття рідним і близьким Мялиці.
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У повідомленні зазначили, що розум, знання і відповідальне ставлення Мялиці до справи протягом багатьох років сприяли активному розвитку авіабудування та міста Харкова.
Пішов з життя професіонал найвищого класу, який все своє життя присвятив розвитку авіаційної промисловості України,
– наголосили на сайті.
Церемонія прощання розпочнеться 6 квітня о 11:00 у Центрі культури Київського району (вулиця Скрипника, 7). Поховають Анатолія Мялицю на міському кладовищі №2.
Що відомо про Анатолія Мялицю
Джерело: "Вікіпедія"
- Народився 23 жовтня 1940 року у селі Борзя, СРСР. У 1966 році закінчив Харківський авіаційний інститут. Спеціальність – літакобудування, кваліфікація – інженер-механік.
- У 1967 році почав працювати технологом на Харківському авіаційному заводі. Тричі обіймав там посаду гендиректора – з 1985 по 1990, з 1996 по 2002 та з 2008 по 2015 роки.
- Під керівництвом Мялиці підприємство освоїло серійне виробництво літаків Ан-74 та його модифікацій, розробило та підняло в небо легкомоторний літак ХАЗ-30.
- У 1999 році був довіреною особою кандидата у президенти Леоніда Кучми у територіальному виборчому окрузі. Працював міністром промислової політики в уряді Януковича.
- З листопада 2005 по червень 2007 року був гендиректором та головою правління Державної літакобудівної корпорації "Національне об'єднання "Антонов".
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