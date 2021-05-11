В Одесі помер депутат "Опоблоку" Адзеленко: з ним пов'язують кілька скандалів

В Одесі помер колишній депутат Одеської обласної ради Олександр Адзеленко. Це трапилося 11 травня. Він був членом "Опозиційного блоку" та кілька разів фігурував у критичних матеріалах ЗМІ.

Раніше чоловік був очільником пенітенціарної служби області. Однак у 2013 він покинув посаду й почав свою політичну діяльність.

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Як він помер

На момент смерті Адзеленку було 65 років. Як розповіли родичі померлого журналістам, його смерть була несподіваною. За словами рідних, це трапилося внаслідок серцевого нападу.

Біографія чиновника

Олександр Адзеленко до 2013 року не лише очолював пенітенціарну службу області, а й був керівником Одеської в'язниці.

Згодом він став очільником адміністрації Березівського району на Одещині.

Також він був засновником і керівником фермерського господарства "Атлант", яке розташоване в цьому ж районі.

Від 2015 до 2020 року чоловік був депутатом облради.

Як повідомляє видання Politekа, у 2019 році Адзеленко невдало балотуватися в депутати Верховної Ради від "Опоблоку".

Що про померлого писали в ЗМІ

У 2013 році видання "Одеське Життя" писало, що підприємці Березівського району Одеської області звинуватили очільника районної адміністрації у встановленні поборів з підприємств. Мовилося, що тим, хто відмовлявся платити, пропонували перебиратися в інший район.

Як пише видання "Рупор" у 2015 році припаркована автівка Адзиленка перегородила трамвайну колію. Як наслідок, там утворилися затори.

Чоловік входив до постійної комісію з питань правової політики, забезпечення правопорядку, боротьби з організованою злочинністю і корупцією. За даними сайту "Ізбірком" у 2017 Олександр Адзиленко пропустив понад половину засідань комісії.