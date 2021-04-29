На Дніпропетровщині водійка Peugeot збила 12-річних хлопчика та дівчинку. Двоє дітей були госпіталізовані у важкому стані. Хлопчику згодом видалили частину черепа, однак стан був критичним і 29 квітня він помер.

Аварія трапилася 22 квітня в селі Братське. Дівчинка досі перебуває в комі. До теми Хлопцю видалили частину черепа, дівчинка – в комі: наслідки ДТП під Дніпром з водійкою Peugeot Більше про смерть дитини Про те, що хлопчик помер, журналістам повідомив директор обласної лікарні Дніпропетровщини Олексій Власов. Лікарі робили все можливе, однак врятувати хлопчика не вдалося. Він сьогодні помер. Дівчинка ще бореться. Медики працюють, але поки динаміки немає,

– сказав медик. Детальніше про цю ДТП Автомобіль Peugeot 308 збив дітей на пішохідному переході.

Це трапилося приблизно о 15:15.

За його кермом була 27-річна жінка.

Обох дітей госпіталізували у важкому стані.

Операції їм проводили 4 хірургічні бригади.

У транспорті розбились фара, бампер, лобове скло, а також зігнувся капот.

Ймовірно, швидкість автомобіля була досить великою.

Водійку затримали та відкрили кримінальне провадження.

Їй загрожує від 3 до 8 років в'язниці. Зверніть увагу! У Стрию на Львівщині водій вантажівки MAN 28 квітня збив пішохідку. 36-річну жінку госпіталізували у важкому стані. Попри зусилля лікарів врятувати жінці життя не вдалося.