Хлопчик помер так і не вийшовши з коми: аварія з водійкою Peugeot на Дніпропетровщині

16:33

На Дніпропетровщині водійка Peugeot збила 12-річних хлопчика та дівчинку. Двоє дітей були госпіталізовані у важкому стані. Хлопчику згодом видалили частину черепа, однак стан був критичним і 29 квітня він помер.