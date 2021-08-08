Трагічну звістку спершу повідомив співробітник музею Кирило Ліпатов. Згодом він видалив свій допис.
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На 60-му році життя помер український художник та керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Відомо, що останнім часом він хворів
Джерело:The Babel
Трагічну звістку спершу повідомив співробітник музею Кирило Ліпатов. Згодом він видалив свій допис.
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Новина доповнюється...